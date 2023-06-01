روسيا: مسعتدون لتزويد موزمبيق بما يلزم لتعزيز قدراتها الدفاعية

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال لافروف، فى مؤتمر صحفى أعقب محادثاته مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، "إننا مستعدون لتزويد أصدقائنا فى موزمبيق بالمنتجات العسكرية، من أجل ضمان قدراتهم الدفاعية الوطنية وتعزيز إمكاناتهم فى مكافحة الإرهاب".

كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه، خلال محادثاته مع نيوسى، توصل الجانبان إلى اتفاق للتحضير لعقد اجتماع ثالث لمجموعة العمل الثنائية حول استئناف التعاون العسكرى الفنى بين البلدين، والتى تم تجميدها بسبب وباء "كوفيد 19".

يُشار إلى أن لافروف زار خلال جولته الأفريقية التى بدأها هذا الأسبوع بزيارة كينيا وبروندى، حيث اجتمع مع عدد من مسؤولى البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الروسي- الأفريقى، حيث تعمل روسيا بفعالية على تطوير العلاقات مع أفريقيا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج فى يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى.