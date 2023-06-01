جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال لافروف، فى مؤتمر صحفى أعقب محادثاته مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسى، "إننا مستعدون لتزويد أصدقائنا فى موزمبيق بالمنتجات العسكرية، من أجل ضمان قدراتهم الدفاعية الوطنية وتعزيز إمكاناتهم فى مكافحة الإرهاب".
كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أنه، خلال محادثاته مع نيوسى، توصل الجانبان إلى اتفاق للتحضير لعقد اجتماع ثالث لمجموعة العمل الثنائية حول استئناف التعاون العسكرى الفنى بين البلدين، والتى تم تجميدها بسبب وباء "كوفيد 19".
يُشار إلى أن لافروف زار خلال جولته الأفريقية التى بدأها هذا الأسبوع بزيارة كينيا وبروندى، حيث اجتمع مع عدد من مسؤولى البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الروسي- الأفريقى، حيث تعمل روسيا بفعالية على تطوير العلاقات مع أفريقيا.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج فى يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: مسعتدون لتزويد موزمبيق بما يلزم لتعزيز قدراتها الدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.