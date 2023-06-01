رياض المالكى: مصر لا تدخر جهدا فى دعم الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، بأن مصر دعمت القضية الفلسطينية لشكل كبير وسخرت جهودًا جبارة من أجل دعم الفلسطينيين ونضالهم من أجل حريتهم واستقلالهم، مشيرًا إلى وجود روابط تاريخية وجغرافية وإنسانية قوية تربط بين مصر وفلسطين، وتعزز الترابط والتعاون بين البلدين.





وقال المالكى - فى حوار خاص مع قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، بث مساء أمس الأربعاء، إن مصر لا تدخر جهدا فى تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة للفلسطينيين، سواء المساعدات السياسية أو المبادرات والتحرك ضمن مجموعة ميونخ ووجودها فى مجلس الأمن، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، خاصة لقطاع غزة فى أوقات كثيرة، وفتح حدودها للشعب الفلسطينى لمساعدته فى المجال الطبى أو الانتقال من مصر إلى العالم، هذه أمور معروفة وهناك اعتراف فلسطينى بذلك.

وأشار إلى أن مصر لم تخذل الشعب الفلسطينى ولن تخذله فى اقتناعه بأنها يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية فى العمل الفلسطينى ودبلوماسيا وقانونيا وسياسيا لتحقيق حريته وتشييد دولته الفلسطينية.

فى سياق آخر، قال المالكى، إن هدف إسرائيل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا ذات السيادة والقابلية للحياة، موضحا أن هناك قضيتين على عاتق الفلسطينيين، الأول إعلان الفلسطينيين الالتزام بالشرعية الدولية والجلوس للمفاوضات، والقضية الثانية حفاظ الشعب الفلسطينى على بقائه فى أرضه رغم محاولات إسرائيل تفريغها منه.

وأوضح أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستعمار الكولونيالى، وأنشأت نظاما مختلفا موازيا للنظام الموجود للشعب الفلسطينى تحت احتلالها، يعطى امتيازا للمستوطنين المستعمرين على حساب الفلسطينيين، وهذا نظام تمييزى ونظام فصل عنصرى، هذه النقطة أقنعت الكثير من الدول لطلب رأى استشارى من المحكمة الدولية بشأن هذا النظام، هل هو نظام احتلال، وإذا كان نظام احتلال فهو فقد قانونيته، أم نظام استعمارى أم نظام فصل عنصرى.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطينى، أن القانون الدولى يعطى بعض الامتيازات لدولة الاحتلال فى حال أن هناك احتلالا لأرض أخرى فى فترة زمنية محددة، وإذا طال هذا الاحتلال يفقد مسماه ويتحول إلى شيء آخر، وهو الاستعمار وهذا رأيناه فى الاستيطان غير الشرعى ونقل المستوطنين إلى الأراضى الفلسطينية.

وأكمل، أن المجتمع الدولى يكتفى بالتنديد بإنشاء المستوطنات، وبالتالى إسرائيل وصلت إلى قناعة أن سقف المجتمع الدولى هو الإدانات، فقررت أن تتعايش مع الإدانات وتستمر فى النهج الاستيطانى.

وتابع، أن إسرائيل تخرق القانون الدولى ويجب أن تعاقب، لكن هناك ازدواجية فى المعايير، أى دولة غير إسرائيل تحتل دولة تتعرض للعقوبات فورا، لكن إسرائيل لم تتلق عقوبة واحدة طوال 55 عاما، بسبب حماية بعض الدول لإسرائيل على رأسها الولايات المتحدة، تمنع صدور عقوبات ضد إسرائيل، ولو صدرت عقوبات لا تنفذ.