جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية فلسطينية مساء أمس الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى نفذ مناورات عسكرية فى محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المحتلة، وسط سماع أزيز طائرات حربية إسرائيلية بوضوح فى سماء رام الله ووسط الضفة الغربية.





ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى المصادر قولها إن المناورات نفذت فى محيط بلدة "يعبد" والقرى المحيطة بها جنوب غرب محافظة "جنين"، والتى تعتبر معقلا للمقاومين الفلسطينيين، وتكثر اقتحامات جيش الاحتلال لها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون وآليات عسكرية. وقال سكان من محافظة "جنين"، إن هناك تحليق لطائرات الاحتلال، فى أجواء "جنين"، بشكل مكثف وغير معتاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الإسرائيلى ينفذ مناورات عسكرية فى شمال الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.