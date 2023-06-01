أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص فى هجوم روسى على كييف

جدة - نرمين السيد - وأضافت الإدارة العسكرية عبر قناتها على تطبيق تليجرام "لسوء الحظ، فإن عدد ضحايا الهجوم الجوى الروسى آخذ فى الازدياد، وفقا للمعلومات التى يتم توضيحها"، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تحديث البيانات حول الهجوم الروسى وعدد الضحايا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو، أنه وفقا للمعلومات الأولية من رجال الإنقاذ، كان من بين القتلى طفلان، وأنه وفقا للمعلومات الواردة من مؤسسات الرعاية الصحية، أصيب 14 شخصا فى مقاطعتى ديسنيانسكى ودنيبروفسكي، وتم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى وتلقى خمسة المساعدة فى موقع الحادث.