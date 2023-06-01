البرلمان التشيكى يتبنى قرارا حول دعم انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس البرلمان الأوكرانى روسلان ستيفانتشوك فى منشور على فيسبوك -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "مجلس الشيوخ فى جمهورية التشيك تبنى اليوم قرارا مهما بشأن انضمام أوكرانيا السريع إلى منظمة حلف شمال الأطلسى". وأضاف ستيفانتشوك إلى أن القرار يشير إلى إظهار أوكرانيا عزمها واستعدادها للدفاع عن القيم الأوروبية الأطلسية. وبحسب ما قاله فإن بتنى القرار جاء بعد اعتبار أن انتصار أوكرانيا فى الحرب مع روسيا وانضمامها إلى الناتو يصبان فى مصلحة أمن جمهورية التشيك. وأشار رئيس البرلمان الأوكرانى أيضا إلى أن القرار يؤكد أن جمهورية التشيك تدعم تدريب الجيش الأوكرانى وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لأوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها. وأضاف ستيفانتشوك أن مجلس الشيوخ فى جمهورية التشيك أكد فى القرار أن قمة الناتو فى فيلنيوس يجب أن تؤكد التزاما سياسيا قويا تجاه أوكرانيا لأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيعزز بشكل كبير الإمكانات العسكرية للحلف ويحافظ على النظام الدولى على أساس قواعد ولوائح الأمم المتحدة.

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