أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء عن تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار فى شكل أسلحة ومعدات عسكرية، وذلك بهدف دعم القوات الأوكرانية فى مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا بالبلاد.





وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إنه عملاً بتفويض السلطة من الرئيس الأمريكى، أصرح بالسحب التاسع والثلاثين لـ أوكرانيا والذى سيوفر ما قيمته 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية.

وأضاف أن روسيا تواصل شن حرب وحشية وغير مبررة ضد أوكرانيا وفى شهر مايو وحده، شنت روسيا 17 هجومًا جويًا على كييف مهددة العائلات الأوكرانية ودمرت مناطق مدنية. ورداً على ذلك، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية ومساعدتها على حماية شعبها من العملية العسكرية الروسية.

وتتضمن حزمة المساعدة الأمنية هذه قدرات دفاع جوى كبيرة وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ والمدفعية عالية الحركة والأسلحة المضادة للدبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة وغيرها من المعدات الميدانية الضرورية لتعزيز القوات الأوكرانية فى ساحة المعركة و مساعدتهم على استعادة أراضيهم السيادية.

وخلص البيان بالقول إن "روسيا يمكنها أن تنهى حربها اليوم. وإلى أن تفعل روسيا ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر".

ومن جهته بحث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليرى زالوجنى، فى مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلى، إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية ولا سيما الذخيرة بعيدة المدى.

وقال زالوجنى فى منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم الأربعاء- إننى "تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلى. كان التركيز الرئيسى على إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وخاصة الذخيرة بعيدة المدى".

كما أطلع زالوجنى الجنرال الأمريكى عن الوضع على طول خط المواجهة بأكمله والخطط الإضافية للقوات المسلحة لتحرير الأراضى الأوكرانية.

وأطلعه أيضا عن الهجمات الروسية الضخمة الأخيرة بصواريخ كروز والباليستية والضربات بطائرات بدون طيار وقنابل جوية موجهة.

وأكد زالوجنى أنه من المهم العمل على تعزيز الدفاع الجوى الأوكرانى من خلال أنظمة إضافية وطائرات مقاتلة من طراز F-16.

وأعرب زالوجنى عن شكره للدعم المستمر والثابت لأوكرانيا واتفق مع الجنرال الأمريكى على مواصلة الحوار.