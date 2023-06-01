روسيا: سنواصل حماية محطة زابوروجيا من أى انتهاكات

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أمس الأربعاء، التزام روسيا بحماية محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، وذلك من أى انتهاكات للإجراءات الأمنية الموصى بها من قبل أوكرانيا ودول الغرب.





وقال جروشكو، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "فى ضوء التوصيات الهادفة إلى تعزيز سلامة محطة زابوروجيا والتى ورد ذكرها فى بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنواصل حماية المحطة بطريقة لن تمنح فرصة لكييف والغرب الجماعى لانتهاكها". وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وفقًا لتشريعاتنا الوطنية والالتزامات التى قطعناها على أنفسنا بموجب عضويتنا داخل الهيئات القانونية الدولية ذات الصلة".

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