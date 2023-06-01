الجيش اللبنانى: القبض على 16 شخصا لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأصدر الجيش اللبنانى بيانًا أمس الأربعاء قال فيه، «إنه بتاريخ اليوم وفى إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، نفذت قوة من الجيش مداهمة لمنازل مطلوبين فى بلدتَى ببنين بعكار والميناء بطرابلس عاصمة الشمال اللبنانى، حيث ألقت القبض على 16 شخصًا».
وأضاف الجيش اللبنانى أن القوة ضبطت بحوزتهم المتهمين أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، والتى تم تسليمها للجهات المختصة التى باشرت التحقيقات.
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