مجلس النواب الأمريكى يمرر مشروع قانون رفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وصوت أغلب أعضاء مجلس النواب الأمريكى على تمرير مشروع القانون، وذلك قبل خمسة أيام من حلول آخر موعد لتجنب تخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها، حيث صوت لصالحه 314 نائبا، فيما عارض 117 وصوتوا ضده.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل أن يرفع للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
وعقب التصويت، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيان إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادى التاريخى للولايات المتحدة.
ودعا بايدن مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا نافذًا.
من ناحيته، قال رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفين مكارثى إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".
وشدد مكارثى خلال مؤتمر صحفى على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض فى الميزانية فى التاريخ الأمريكي".
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