حاكم مصرف لبنان يخضع لجلسة تحقيق بشأن مذكرة التوقيف الدولية

جدة - نرمين السيد - حضر حاكم مصرف لبنان المركزى، رياض سلامة، جلسة تحقيق أمام القضاء اللبنانى، يوم أمس الأربعاء، للاستماع إلى إفادته بشأن اتهامات الفساد المالى وتبييض الأموال الموجهة إليه، والتى تنص عليها مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الألمانى. وذلك بالتعاون مع الإنتربول الدولى.





وتعد جلسة التحقيق أمس الأربعاء، هى الثانية التى يخضع لها الحاكم أمام القضاء اللبنانى خلال أيام، حيث خضع أمس الأربعاء الماضى لجلسة تحقيق للاستماع لأقواله فى التهم ذاته والصادر بشأنها مذكرة توقيف دولية من القضاء الفرنسى بحق الحاكم وتبلغ بها لبنان عبر الإنتربول الدولى. ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جميع الاتهامات الموجهة إليه بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التى تتهمه بالتزوير وتبييض الأموال. وقرر قاضى التحقيق ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر مع الإبقاء على حجز جوازى سفره، وطلب من القضاء الألمانى تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه، علما بأن هذا الإجراء هو نفس الإجراء الذى تم اتخاذه بحق سلامة الأربعاء الماضى.

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