أوستن يعلق على رفض بكين عقد اجتماع بين قادة أمريكيين وصينيين

جدة - نرمين السيد - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إن قرار بكين برفض عقد اجتماع بين قادة الدفاع الأمريكيين والصينيين "مؤسف"، لا سيما بالنظر إلى السلوك الصينى "الاستفزازى" الأخير، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





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