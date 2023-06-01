للمرة الثانية.. إصابة رئيس وزراء سنغافورة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال لى - فى منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه "فى حالة جيدة، وأن الأطباء قالوا إنها عودة لكوفيد والذى يحدث فى 5 إلى 10% من الحالات"، مشيرا إلى أنه لا يزال معديا على الرغم أن الخطورة ليست عالية مقارنة بالإصابة الأولى إلا أن الأطباء نصحوه بعزل نفسه حتى تثبت سلبية إصابته بالفيروس.
وكان رئيس الوزراء السنغافورى قد أعلن فى 22 مايو الماضى إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى عقب عودته من زيارات إلى إفريقيا وآسيا، ثم أعلن يوم الأحد الماضى سلبية إصابته بالفيروس وعودته مرة أخرى للعمل.
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