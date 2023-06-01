العالم اليوم - الناتو: روسيا ليس لها حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 10:24 صباحاً - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن جميع أعضاء الحلف يتفقون على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف.

وقال ستولتنبرغ، للصحفيين قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو "جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف".

وأضاف أمين عام الناتو "نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا"، بحسب ما ذكرت رويترز.

من جهته، قال وزير خارجية فرنسا إن على أوكرانيا أن تحصل على عضوية حلف الناتو.

وأضاف الوزير الفرنسي: "يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، قال ستولتنبرغ إنه سيزور العاصمة التركية أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوسلو "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، فقال اليوم الخميس إن "ستوكهولم تستوفي كل الشروط.. ويجب أن تصادق تركيا وهنغاريا على انضمامها إلى الناتو".

ودعا وزير الخارجية السويدي أنقرة وبودابست إلى رفع معارضتهما دون تأخير.

وصرح بيلستروم، في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو "أوفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف "حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو".