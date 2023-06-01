العالم اليوم - توقعات الفائدة الأميركية تربك أسعار الذهب

انتم الان تتابعون خبر توقعات الفائدة الأميركية تربك أسعار الذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 11:22 صباحاً - استقرت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

التغير في الأسعار

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0446 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.52 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5 إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1376.41 دولار.