الناتو: نساعد أوكرانيا على الاقتراب من عضوية الحلف

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إننا نساعد أوكرانيا على الاقتراب من عضوية الحلف، مؤكدا أن الناتو قادر على التوصل لاتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.





وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء الناتو يؤكدون أن موسكو لا تملك "فيتو" على توسعه، مشددا أيضا على ضرورة إحراز تقدم بشأن انضمام السويد إلى الناتو. وفيما يخص أزمة كوسوفو، قال ستولتنبرج، إن العنف ضد قوات حفظ السلام فى كوسوفو "غير مقبول على الإطلاق"، بحسب القناة الإخبارية.

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