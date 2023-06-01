العالم اليوم - قوات قديروف في 3 مدن أوكرانية.. هل تملأ فراغ "فاغنر"؟

انتم الان تتابعون خبر قوات قديروف في 3 مدن أوكرانية.. هل تملأ فراغ "فاغنر"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 12:22 مساءً - تُواصل قوات "أحمد" الشيشانية قتالها شرقي أوكرانيا، محرزةً نجاحات في بلدة مارينكا جنوب غربي دونيتسك، في وقت تنزوي قوات "فاغنر" الروسية من أرض المعارك؛ استعدادا لظهور عسكري أو سياسي "مفاجئ".

يتحدث خبراء عن الفرق الذي يمكن أن تحدِثه الكتائب الشيشانية في المعارك، ودوافع "فاغنر" لإعلان انسحابها من مدينة "باخموت"، وتسليمها إليها.

ثقة بعد ماريوبول

وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تقوم "قوات أحمد"، أو ما تسميها بمفارز "أخمات"، ولواء البندقية الآلي الخامس، بإجراء عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا التكتيكي.

وأضافت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك لليوم بلغت أكثر من 200 جندي و18 قطعة من المعدات.

بدوره، أعرب دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، عن أمله أن يحالف الوحدات الشيشانية النجاح في "تحرير" بلدة مارينكا، بعدما "أظهرت أداء جيدا" في معارك ماريوبول، مضيفا: "نحن نعول عليها، وكالعادة سنتعاون بشكل وثيق"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الخميس.

في وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، على "تليغرام"، أن الوحدات الشيشانية تلقت أمرا بإعادة انتشار قواتها على محور مارينكا وفي زابوروجيا وخيرسون "لتحرير عدد من البلدات".

تعداد الوحدات الشيشانية في أوكرانيا

الشيشان ضمن الاتحاد الروسي، وكانت أول من دخل بجانب الجيش في حرب أوكرانيا، وسجّلت كتيبة "فوستوك" دورا كبيرا في سقوط ماريوبول.

وفق قديروف، فإن عدد قواته بالمعارك:

أكثر من 26 ألف شخص، ونصف المدربين من المتطوعين.

خضع 12 ألف متطوع لتدريب سريع في الجامعة الروسية للقوات الخاصة.

7 آلاف مقاتل شيشاني نجحوا في الدفاع عن مصالح روسيا بالمعارك.

أوْلى الإعلام الروسي اهتماما كبيرا بالقوات الشيشانية؛ إذ غطت تحركاتها وتدريباتها وحتى صلواتها داخل غابات قريبة من أوكرانيا، قائلة إن عددها بين 10 آلاف و70 ألف مقاتل.

الشيشان نقلت دعما لوجيستيا بنحو 1014 وحدة من المعدات الخاصة، بينها مركبات مدرعة رباعية الدفع وأجهزة للرؤية الليلية والحرارية، وطائرات مضادة للطائرات المسيرة.

بديل فاغنر؟

سبق وأعلن يفغيني بريغوجين، قائد "فاغنر"، نيته تسليم المواقع التي سيطرت عليها قواته في باخموت للقوات الشيشانية بين 25 مايو وأوائل يونيو.

على الفور، رد قديروف بأن قوات "أحمد" مستعدة لشغل مواقع "فاغنر" هناك.

في هذا الصدد، يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا لموقع "دوت الخليج"، إن انتقال العمليات من مجموعات عسكرية لأخرى "عملية عسكرية لها شروطها وليست أمرا هينا"؛ لأنه يتعين على القوات التي تتسلم المواقع العسكرية إن غادرت أخرى أن تكون على وعي ودراية كاملة بالمكان وتضاريسه والزمان.

وعن إعلان "فاغنر" الانسحاب، يقول: "يبدو أنه تكتيك عسكري روسي للانتقال من مرحلة الهجوم إلى موقع الدفاع تحسبا للهجوم الأوكراني المضاد".

ما تبحث عنه روسيا في القوات الشيشانية

في تقدير الكاتب البريطاني، مايكل كلارك: