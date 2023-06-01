العالم اليوم - لوسيد تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 12:22 مساءً - تعتزم مجموعة لوسيد جمع حوالي 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم، مع توقعات بأن يأتي ما يقارب ثلثي المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما دفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة للهبوط تسعة بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت لوسيد إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك أكثر من 60 بالمئة من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل حوالي 1.8 مليار دولار، مما ينطوي على سعر لسهم لوسيد حوالي 6.80 دولار، مقارنة مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 7.76 دولار.

ومن المقرر جمع باقي المبلغ من طرح عام لأسهم عادية عددها 173.5 مليون سهم.

الأموال الإضافية مهمة وتأتي في الوقت الذي تئن فيه شركة صناعة السيارات، مثل غيرها، تحت وطأة خسائر متزايدة وتقليص الاحتياطيات النقدية وسط مخاوف الركود وحرب الأسعار التي أشعلتها شركة تسلا الرائدة في السوق.

وقال لويس نافلييه كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأموال نافلييه التي دخلت مجال صناعة السيارات الكهربائية والاستثمارات ذات الصلة لكنها ابتعدت عن لوسيد "من المحتمل أن يكون الطرح الثانوي على ما يرام لأن هناك الكثير من دولارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تبحث عن استثمارات".

وأضاف "هذا، جنبا إلى جنب مع الأموال من السعوديين، سيضمن صمود لوسيد لبضع سنوات أخرى. لكن معدل الاستنفاد فيها يجب أن ينخفض بسرعة. هناك وفرة في السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في الولايات المتحدة، ويقوم المنافسون بخفض الأسعار وتقديم خصومات".

وانخفض النقد والنقد المكافئ (التزامات قصيرة الأجل "مقابل نقد مجمد مؤقتًا قابل للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد") للوسيد إلى 900 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.74 مليار دولار في الربع السابق.

وقالت المديرة المالية شيري هاوس إن لدى الشركة سيولة بحوالي 4.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل شركة السيارات الكهربائية الفاخرة في الربع الثاني من العام المقبل على الأقل.

قلل صانع سيارات السيدان الفاخرة من توقعات إنتاجه في 2023 هذا الشهر وأعلن عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، وعزا الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة باعتباره تحديا للسوق.

وعلى الرغم من معاناة لوسيد، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستثمرا مخلصا في شركة صناعة السيارات، إذ تبلغ حصته حاليا حوالي تسعة مليارات دولار.

وتبني الشركة التي مقرها كاليفورنيا أول مصنع إنتاج خارجي لها في المملكة، ووافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة لوسيد خلال السنوات العشر المقبلة.

ويوم الأربعاء، قالت الشركة، التي من المقرر أن تكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات جرافيتي في وقت لاحق من العام الجاري قبل إطلاقها في 2024، إنها تخطط لاستخدام صافي عائدات طروحاتها لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

يضطلع بنك أوف أميركا بدور مدير دفاتر الاكتتاب للطرح العام وتعتزم لوسيد استخدام صافي العائدات من كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص لأغراض عامة للشركة.