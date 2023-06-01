الأردنية ناديا عفانة .. في ذمة الله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 02:09 مساءً - دوت الخليج :- انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الاربعاء الاردنية نادية عفانة اثر صراعها مع مرض السمنة المفرطة .
وكان فريق مكون من 20 شخصاً من كوادر الدفاع المدني نقلوا عفانة الى المستشفى لتلقي العلاج الا ان انتفلت الى رحمته تعالى اليوم الاربعاء .
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