نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردنية ناديا عفانة .. في ذمة الله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 02:09 مساءً - دوت الخليج :- انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الاربعاء الاردنية نادية عفانة اثر صراعها مع مرض السمنة المفرطة .

وكان فريق مكون من 20 شخصاً من كوادر الدفاع المدني نقلوا عفانة الى المستشفى لتلقي العلاج الا ان انتفلت الى رحمته تعالى اليوم الاربعاء .