إصابة شاب فلسطينى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقال مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب لدى مروره عبر حاجز المخيم، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجز؛ ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.