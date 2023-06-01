السفارة الأردنية بواشنطن تجتمع الخميس لمتابعة زفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار، إن السفارة الأردنية في واشنطن ستجتمع الخميس؛ لمتابعة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأضافت قعوار : أن حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن حفل الزفاف دلالة على قوة العلاقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشارت إلى أن سموه كان دائما مع الملك في جميع اجتماعاته، ولقاءاته، وتشمل أركان الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كما تشمل مراكز البحوث والإعلام.

وبينت أن سموه يحرص على حضور اللقاءات بمعية جلالة الملك، مبينة أن مداخلات سموه تظهر أنه مطلع ومتابع للقضايا الدولية.

ولفتت إلى أن سياسة الأردن معروفة بالاعتدال إضافة لحكمة جلالة الملك، وهذه من العوامل التي ساعدت في تعيمق العلاقة وتعزيزها.

وأكدت أن ولي العهد حريص على التواصل مع الجالية الأردنية في كل مكان، مضيفة أن سموه أظهر اهتماما في كيفية الاستفادة من تميز الجالية الأردنية في الولايات المتحدة؛ للمساهمة في مسيرة التنمية في الأردن ، وفق المملكة .

وذكرت قعوار، أن ولي العهد هو أصغر شخصية سنا ترأس مجلس الأمن، حيث كان خطاب سموه مهما جدا، لطرحه مبادرة الشباب والسلم والأمن، ونتج لاحقا عنها قرار مجلس الأمن 22/50 الذي تم اعتماده بالإجماع من الدول الأعضاء في المجلس.

وأشارت إلى أن القرار جاء بفترة حساسة ومهمة شهدت انضمام الشباب إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكان لا بد من الخروج بقرار يحذر من هذه الظاهرة، ويعزز مشاركة الشباب في السلم والأمن في النزاعات.

وأكدت أن سموه يعيش واقع الشباب، ويعرف التحديات التي تواجههم، وهو مهتم دائما بتأكيد دور الشباب في السلم والأمن.