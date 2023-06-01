العالم اليوم - زفاف ولي عهد الأردن.. وصول الأمير وليام وزوجته كيت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 03:22 مساءً - انطلق يوم الزفاف الملكي الأردني المرتقب، الخميس، بالإعلان عن وصول الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين وعروسه السعودية.

وظل حضور أفراد العائلة المالكة في بريطانيا طي الكتمان، ولم تؤكده إلا وسائل الإعلام الحكومية الأردنية قبل ساعات قليلة من بدء مراسم القصر.

وبدأت الوفود الرسمية الوصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء، لمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحضور زفاف نجله وولي عهده الأمير الحسين.

وكان أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل وبدعوه من الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع وفقا لما كشفت مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"دوت الخليج" أن الزفاف سيحضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة المالكة الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين، من أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وعدد من حكام دولة الإمارات، إضافة لشخصيات إماراتية بارزة، إضافة إلى ولي عهد سلطنة عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أكدت المصادر حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، إضافة إلى الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

وأضافت أنه سيكون من بين الحضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، بالإضافة إلى الأميرة مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، والأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون من بين الحضور ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس برفقة زوجته الملكة صوفيا، وملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، إلى جانب ولي عهد الدنمارك فريدريك والذي سيحضر برفقة زوجته الأميرة ماري.