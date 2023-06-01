الأميرة ريم العلي : نفتخر بالأمير الحسين الذي أخذ صفات والده وجده

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 04:11 مساءً - دوت الخليج :- قالت الأميرة ريم العلي إننا نفتخر جميعا بولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الذي أخذ صفات والده الملك عبدالله وجده الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والذي يفتخر بحمله اسم جده. وأضافت : "رأيت الأمير الحسين إنسانا يسمع كثيرا ولديه اهتمام كبير بالجميع، حيث يعطي الحب والاهتمام لأولادنا رغم صغر سنهم، وكذلك أرى نفس الاهتمام من الأمير الحسين بالشعب الأردني وجميعنا نفتخر به، ونشعر بالانبساط والفرحة" ،وفق المملكة .

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