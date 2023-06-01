العالم اليوم - الكرملين: علاقاتنا مع السعودية في أوبك+ قائمة على الثقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 04:24 مساءً - قبيل اجتماع لأوبك+، قال الكرملين، الخميس، إن علاقات روسيا مع السعودية، بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع، إنها "بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية".

وفاجأ تحالف "أوبك+"، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول منتجة أخرى أبرزها روسيا، الأسواق في الثاني من أبريل بتنفيذ عمليات خفض طوعي للإنتاج مما أسفر عن رفع أسعار النفط.

تترقب الأسواق نتائج محادثات تحالف "أوبك+" الحاسمة في يونيو، والتي تأتي في وقتٍ تغلف فيه المشهد الاقتصادي العالمي حالة من الضبابية وعدم اليقين، في ضوء معدلات التضخم المرتفعة وتشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية مع رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، وفي ظل شبح الركود الذي يُهدد كثيراً من الاقتصادات حول العالم.

سبقت المحادثات المرتقبة مجموعة من التصريحات التي اعتبر عدد من المحللين أنها ربما تحمل إشارة إلى "مفاجآت" جديدة للأسواق قد يخرج بها الاجتماع؛ أهمها تصريح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، والذي حذر المضاربين بالسوق، قائلاً: "أواصل نصيحتهم بأنهم سيتألمون كما حدث في أبريل الماضي، سأظل أقول لهم احذروا".

وفي المقابل جاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عندما قال إن تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لأي تخفيضات في إنتاج النفط "بالرغم من ضعف نمو الطلب الصيني بأقل من المتوقع"، قبل أن يعود يوم الجمعة الماضي ويوضح أن موسكو ستعمل مع بقية أعضاء التحالف، على تحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة.