نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوجة الرئيس بايدن تصل عمان لحضور زفاف ولي العهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- وصلت السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس الامريكي قبل قليل - ليلة الاربعاء الخميس ، الى عمان . وحضرت بايدن الى الاردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الامير الحسين .

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