العالم اليوم - "نينتندو" تلحق بركب شركات القطاع وتنهي أنشطتها في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 05:22 مساءً - أعلنت شركة نينتندو اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو، الأربعاء، إنهاء أنشطتها في روسيا، بعدما خفضت بالفعل عملياتها العام الماضي، على غرار الشركات الأخرى في القطاع عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وكانت نينتندو قد علقت بالفعل صادراتها إلى روسيا في مارس 2022، في إجراء جرى الإعلان عنه حينها باعتباره مؤقتاً.

وكان متجرها على الإنترنت غير متاح أيضاً منذ ذلك التاريخ، بسبب تعليق المعاملات بالعملة الروسية الروبل من مزود خدمة الدفع.

وكتبت نينتندو في بيان مقتضب الأربعاء، "نتيجة لذلك، وبسبب التوقعات الاقتصادية، قررت نينتندو أوروبا إنهاء أنشطة فرعها الروسي".

ولفتت المجموعة، التي تتخذ مقراً في كيوتو غرب اليابان، إلى أن العملاء الروس الذين لديهم حساب على نينتندو، سيظلون قادرين على إعادة تحميل المحتوى الرقمي الذي اشتروه سابقاً، ولكن لم يعد من الممكن إنشاء حساب جديد.

كما تم محو معلومات الدفع الخاصة بالعملاء في روسيا "لأسباب أمنية"، وفق بيان المجموعة.

وأعلنت شركة سوني اليابانية المنافسة لنينتندو، العام الماضي أنها ستعلق صادراتها من الألعاب ووحدات التحكم إلى روسيا، لتنضم إلى "المجتمع الدولي في دعوته للسلام في أوكرانيا"، وفق ما ذكرت المجموعة حينها.

كذلك، أعلنت شركات كبرى في قطاع ألعاب الفيديو، مثل مايكروسوفت، وإلكترونيك آرتس، وأكتيفيجن بليزارد، وإبيك غايمز، ونيانتيك، وتيك تو، عن تعليق أنشطتها في روسيا.