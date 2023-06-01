العالم اليوم - بث مباشر.. شاهد مراسم زفاف ولي العهد الأردني

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. شاهد مراسم زفاف ولي العهد الأردني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 05:22 مساءً - بدأ المدعوون لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة السعودية رجوة آل سيف بالوصول إلى قصر زهران.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الأردني لموقع "دوت الخليج" تفاصيل الزفاف، حيث ذكرت أن عقد القران الذي سيعقد في قصر زهران العامر سيحضره حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

وأشارت المصادر إلى أن إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة هو من سيشرف على مراسم عقد القران، لافتين النظر إلى أنه سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان في آذار من هذا العام.

برنامج الحفل

يبدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، للبدء باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

دخول العروس

وفي هذه الأثناء، تصل الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران.

الموكب الأحمر

بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العريسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

الوصول إلى قصر الحسينية

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقبالهما مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

وبعدها، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مروراً بقوس السيوف.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطّلعة لموقع "دوت الخليج" أن فرقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة الأردنية بالإضافة للفنانين عمر العبدللات ومحمد عبده سيقدمان أغنية مشتركة تمثل الثقافتين الأردنية والسعودية، وسيشارك الفنانان في الزفة عند دخول العروسين.

ثم يتجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية.

أكثر من 1700 مدعو

ومن على المنصة، ينضم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ووالدا الآنسة رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وسيشهد ما تبقى من الأمسية مجموعة متنوعة من العروض لفنانين وموسيقيين محليين أبرزهم محمد عبده وعمر العبدللات، وفرق فلكلورية.

ويقيم الملك والملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء رسمية تتبع حفل الاستقبال في قصر الحسينية.