مصدر : اعتبار الفيصلي خاسرا امام الوحدات في بطولة" القدس والكرامة "

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وكانت المباراة، التي أقيمت ضمن النسخة الثانية، توقفت عند الدقيقة 90+1 ولم تستكمل، فضلا عن قرار مجلس إدارة النادي الفيصلي الانسحاب من البطولة.
وأكدت اللجنة المنظمة، اليوم الأربعاء، أنه بعد الطلاع على جميع الحيثيات، قررت اعتبار النادي الفيصلي خاسرا للمباراة (0-3) لصالح نادي الوحدات.
وقررت اللجنة: "ستقام المباراة النهائية من البطولة في موعدها يوم الجمعة المقبل بين فريقي الوحدات وجبل المكبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني".
وغادرت بعثة الفيصلي الأردني، اليوم، مدينة رام الله عائدة إلى العاصمة الأردنية عمان، تنفيذا لقرار مجلس إدارتها بعدم إكمال البطولة.
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