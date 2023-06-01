ولي العهد يعقد قرانه على الآنسة رجوة اليوم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- يعقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قرانه على الآنسة رجوة خالد آل سيف اليوم الخميس، الأول من حزيران في قصر زهران. يتوجه بعدها سمو ولي العهد والآنسة رجوة إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر. ويُقام في قصر الحسينية حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

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