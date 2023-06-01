نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر للقادمين إلى الأردن .. ختم دخول خاص بزفاف ولي العهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج : - بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، أضيف ختم جديد بوسم "نفرح - JORDAN'S ROYAL WEDDING"، على جوازات القادمين إلى المملكة. ويُعد هذا الختم إضافيا للاختام الأخرى المستخدمة وليس بديلا عن الأختام الأساسية، وذلك ابتهاجا بزفاف سمو الأمير على الآنسة رجوة السيف، وترحيبا بالقادمين إلى المملكة بهذا اليوم الوطني، ويستخدم فقط لهذا اليوم. --(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للقادمين إلى الأردن .. ختم دخول خاص بزفاف ولي العهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.