ملك الأردن وقرينته يستقبلان ضيوف حفل زفاف ولى العهد بقصر زهران

جدة - نرمين السيد - وبدأت الوفود الرسمية، الوصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لمشاركة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لحضور زفاف نجله وولى عهده الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد آل سيف. واستقبل الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا فى قصر زهران وسط العاصمة اليوم الخميس ولى العهد البريطانى الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، حيث نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية لقطات حية لمراسم الاستقبال

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