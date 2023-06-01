ليست فرحة أردنية فقط بل عربية.. تفاصيل عقد قران ولى العهد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال رسالة على الهواء أن الحفل بدأ من قصر زهران بمنطقة شمال عمّان، بالإضافة إلى أن المحافظات الأردنية أقامت بعض الاحتفالات على هامش الزفاف الملكى المرتقب، وذكرت أنَّ وزارة السياحة الأردنية أعلنت إقامة حفل مجانى احتفالًا بزفاف ولى العهد.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنَّ الحفل شهد حضورًا لقادة وأولياء عهد من دول شقيقة وصديقة، ومن المتوقع أن تكون هناك شخصيات بارزة سياسية وسيُجرى استقبالهم داخل قصر الحسينية، وحتى الآن لم يُعلن عن الأسماء المقرر حضورها.

ويشهد قصر زهران، اليوم، مراسم عقد قران ولى العهد والآنسة رجوة، ليتوجها بعدها إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.