جدة - نرمين السيد - وتُقام مراسم عقد القران فى قصر زهران، حيث سيوقع ولى العهد ورجوة السيف على عقد القران، ثم يتوجهان من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر الذى سيسير فى شوارع بالعاصمة "عمّان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسم عقد قران ولى عهد الأردن (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.