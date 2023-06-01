نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردنيون يفرحون بالحسين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- واصل الأردنيون في مختلف محافظات المملكة، اليوم الخميس، احتفالاتهم بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة السيف.

وشهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحهم الغامر بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا.

واشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية وأهازيج وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة، ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ويافطات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.

واحتشد جمع غفير من أبناء وبنات الوطن في الميادين العامة، ومسار الموكب الذي سينطلق من قصر زهران العامر بعد عقد القران مساء اليوم إلى قصر الحسينية.

--(بترا)