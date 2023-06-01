العالم اليوم - مخزونات النفط الأميركي تفاجئ الأسواق وترتفع بعكس التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 07:23 مساءً - ارتفعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، الخميس، وفقا لبيانات حكومية، لتأتي مخالفة للتوقعات، حيث يراهن المضاربون على ارتفاع الطلب على الطاقة مع حلول موسم السفر الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي، إن مخزون الخام الأميركي ارتفع بمقدار 4.49 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو.

وكانت توقعات المحللين تشير لتراجع بمقدار 1.1 مليون للأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع السابق حتى 19 مايو، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع قدره 12.5 مليون برميل، وهو أكبر تراجع بالمخزونات في ستة أشهر.

في غضون ذلك، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن سحب 2.6 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، والذي تستغله إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ أواخر عام 2021 لتخفيف محدودية إمدادات النفط الخام في السوق.

بيانات إدارة معلومات الطاقة، أظهرت تراجع مخزونات البنزين بـ 207 ألف برميل مقابل التوقعات لعجز قدره 369 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 985 ألف برميل، مقابل التوقعات بتراجعه 118 ألف برميل.