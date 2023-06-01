تفاصيل مراسم عقد قران ولى العهد الأردنى فى قصر زهران

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبدالله كانا قد وصلا إلى قصر زهران وسط عمّان الذى يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبل الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.