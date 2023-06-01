«بالموكب الأحمر».. زفاف ولى العهد يستحضر تنوع التراث الأردنى

جدة - نرمين السيد - يعيش الأردنيون حالة من الفرح الغامر، فى احتفالات المملكة الرسمية والشعبية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد والآنسة رجوة خالد السيف، المرتقب اليوم الخميس.





وتستحضر أجواء الاحتفالات الرسمية والشعبية بزفاف ولى العهد، التى يتابعها الملايين محليًا وإقليميًا ودوليًا، أبرز التقاليد والعادات التراثية المصاحبة لمناسبات الأعراس الأردنية، التى تعكس الهوية الوطنية وتنوّع التراث الأردنى وأصالته من شعر وغناء وأهازيج، وطقوس زفة العريس وزفة العروس ورسم الحنّاء، وارتداء الأزياء التراثية التقليدية الزاهية بالمطرزات والمزركشة بألوان الفرح، والترحيب بالضيوف وإكرامهم فى هذا النوع من المناسبات بإقامة الولائم لهم.

وبحسب آية السيد مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، فإن عددًا من الشوارع فى العاصمة عمان ستشهد إغلاقًا محدودًا لمدة خمس ساعات خلال سير الموكب الأحمر لولى العهد الأمير الحسين، الذى سيجوب عددًا من شوارع العاصمة انطلاقًا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة فى الاحتفال ضمن مسار الموكب الذى هو عبارة عن تقليد هاشمى ملكى، تسير فيه مركبات حمراء ترافق ولى العهد فى حفل زفافه.

ورصدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" مظاهر الاحتفال تزامنًا مع موعد الزفاف حيث وضعت وزارتا السياحة والثقافة برنامجًا للاحتفال بالعديد من المحافظات، حيث انتشرت الأعلام والصور فى جميع الشوارع لتهنئة ولى العهد.

ويستمر الأردنيون، فى التعبير عن مشاعر فرحهم وبهجتهم بزفاف ولى العهد بطرق شتى، تعكس هذا الاستحضار للموروث والعادات الأردنية الأصيلة والنبيلة، والتى حرصت العائلة المالكة على التأكيد عليها وإبرازها فى الزفاف الملكى، ومشاركتها مع أبناء الوطن.

تتواصل الفعاليات الاحتفالية الرسمية والشعبية بالزفاف الملكى اليوم، فى مختلف مدن وبلدات وقرى المملكة من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها فى أجواء بهية مليئة بالفرح وعابقة بالتراث والأصالة والقيم الأردنية النبيلة، وتعجُّ مواقع التواصل الاجتماعى برسائل التهانى والمباركة لولى العهد والآنسة رجوة خالد السيف، والتمنيات لهما بحياة مديدة مليئة بالسعادة والفرح.

واحتفاءً بهذه المناسبة السعيدة، خصصت مؤسسة ولى العهد قبل أيام موقعًا إلكترونيًا لإرسال التهانى والتبريكات له بمناسبة زفافه الميمون، وذلك لإتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات التعبير عن فرحهم بهذه المناسبة عبر هذه المنصة.