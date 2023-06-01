الملك والملكة يستقبلان الضيوف في قصر زهران لعقد قران ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 08:08 مساءً - دوت الخليج :- بدأت، قبل قليل مراسم حفل عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر زهران.

ووصل جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبل جلالتهما الضيوف، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا في قصر زهران العامر.