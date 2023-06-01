العالم اليوم - تفاصيل كلمة المأذون في فرح ولي العهد الأردني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 08:21 مساءً - أجرى إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله وقرينته الأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة عمان.

وبدأ الإمام مراسم عقد القران بالحديث عن أهمية الزواج، ومن ثم توجه بالتحية للملك عبد الله الثاني وكافة الحضور.

وعن يوم زفاف ولي العهد قال الخلايلة: "فما أعطره وأبهجه من مساء وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين، وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه وما أفرحه برضاهما بعد باريه".

وأضاف: "وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها وما أوضحها على جبين الأمير الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، وما أشرفها في قلوب الهاشميين وأغلاها".

وهنأ الخلايلة الملك عبد الله الثاني والملكة رانية وجميع الأردنيين بزفاف الأمير الحسين.

وعقب عقد القران، توجه موكب العروسين على متن سيارة تاريخية من نوع "رينج روفر" إلى قصر الحسينية. وكانت السيارة الكلاسيكية ذات اللون الأبيض مزينة بالعلم الخاص بولي العهد والورود البيضاء.

وشهد قصر زهران حضورا لمئات الشخصيات وسط أجواء من الفرح لزفاف ولي العهد الأمير الحسين.