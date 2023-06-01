العالم اليوم - الكشف عن مصمم فستان زفاف رجوة الحسين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 08:21 مساءً - خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار بفستان زفاف جمع بين العصرية والفخامة، بما يلائم هذا النوع من المناسبات الملكية.

وكثرت التوقعات خلال الفترة الماضية حول هوية المصمم الذي كان مسؤولا عن فستان الزفاف، ليتم الإعلان مساء اليوم أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

وظهر الفستان بسيطا وأنيقا، بقصة ضيقة تتسع مع ذيل الفستان، مع أكمام طويلة وطرحة مطرزة بشكل أنيق.

وحملت الأميرة رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، واقتصرت أكسسواراتها على تاج أنيق وأقراط مرصعة بالألماس.