العالم اليوم - أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% والأعين صوب اجتماع أوبك+

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% والأعين صوب اجتماع أوبك+ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 08:21 مساءً - قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، الخميس، مع تراجع الدولار، والتفاؤل باحتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين الحكومي.

وصادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وكان الخامان قد شهدا تراجعات حادة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار مسؤولون من الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 72.6 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وتركز سوق النفط على اجتماع تكتل أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في الرابع من يونيو، والذي سيشهد بحث إمكان زيادة خفض إنتاج النفط، أو البقاء على نفس المستويات الحالية.

من جهة أخرى كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي، ارتفاع مخزون الخام الأميركي بمقدار 4.49 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو، بعكس توقعات المحللين التي كانت تشير لتراجع بمقدار 1.1 مليون للأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع السابق حتى 19 مايو، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع قدره 12.5 مليون برميل، وهو أكبر تراجع بالمخزونات في ستة أشهر.

في غضون ذلك، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن سحب 2.6 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، والذي تستغله إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ أواخر عام 2021 لتخفيف محدودية إمدادات النفط الخام في السوق.

بيانات إدارة معلومات الطاقة، أظهرت أيضا تراجع مخزونات البنزين بـ 207 ألف برميل مقابل التوقعات لعجز قدره 369 ألف برميل.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.52 دولار، وبنسبة 3.31 بالمئة، إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع خام نايمكس الأميركي 2.72 دولار، أو 3.99 بالمئة، إلى 70.81 دولار للبرميل.