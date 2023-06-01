عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة في قصر زهران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- شهد قصر زهران العامر، اليوم الخميس، عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على سمو الأميرة رجوةُ الحسين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في استقبال أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وذوي سمو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف.

وحضر عقد القران الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وعقيلته السيدة شاناز، وجلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، وجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وعقليته جلالة الملكة عزيزة أمينة، وجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا وعقليته جلالة الملكة ماكسيما، وجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا وابنته الأميرة اليزابيث ولية العهد.

كما حضر عقد القران سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الأمير ويليام أمير ويلز، وسمو الأميرة كاثرين أميرة ويلز، وسمو الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، وسمو الأميرة فكتوريا ولية عهد السويد وزوجها سمو الأمير دانيال، وسمو الأمير هاكون ولي عهد مملكة النرويج.

وحضر عقد القران سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، وسمو الأمير عبد المتين بن السلطان حسن البلقية.

كما حضر عقد القران رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، ووالدة أمير دولة قطر صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وعقيلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي وابنته السيدة آية، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الأميرة تسوجوكو.

وحضر أيضا مسؤولون من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وباكستان، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وقبرص.

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