العالم اليوم - "أبوظبي الأول" يقدم تمويلات بـ1.36 مليار دولار للمستثمرين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 09:22 مساءً - يعتزم بنك أبوظبي الأول تقديم حلول تمويلية بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن هذا التمويل يأتي في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين البنك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "يوفر بموجبها البنك حلولا تمويلية تنافسية نوعية بقيمة خمسة مليارات درهم للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

وبموجب المذكرة سيوفر البنك حلول تمويل تنافسية لتشجيع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وكذلك حلول التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، وتمويل خطط التوسع في الأعمال، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم هذه الشركات من خلال تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالصناعة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "من المتوقع أن تتضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من عشرة أعوام".

وأضافت: "أنه من خلال التركيز على دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، يمهد التعاون بين بنك أبوظبي الأول ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق أمام تسريع نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ووضع أسس راسخة للنمو المستقبلي للاقتصاد القائم على أسس التنوع والاستدامة".

وتعزز مذكرة التفاهم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات المالية والمتعلقة بالصناعة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون، ومشاركة ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات"، وتوفير الحلول التمويلية بنسب أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة، والترويج المشترك للاستثمارات الصناعية في الدولة تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، ومشاركة البنك في الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عبر تعريف عملاء البنك بالشراكة، وتشجيعهم على تقديم مشاريع صناعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لمشاريع الشراكة.