العالم اليوم - عبر خلاله ولي عهد الأردن وعروسه.. تعرف على قوس السيوف

انتم الان تتابعون خبر عبر خلاله ولي عهد الأردن وعروسه.. تعرف على قوس السيوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 09:22 مساءً - مرّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة الحسين عبر قوس السيوف الملكي خلال احتفالهما بزفافهما، مساء اليوم الخميس.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتم استخدام هذا التقليد في زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس الذي لاقى اهتماما عربيا وعالميا كبيرين.

وأدت فرقة الموسيقات التابعة للقوات المسلحة الأردنية ألحان ومعزوفات "زفة العرسان" في حين كان غناء الزفة من أداء الفنان محمد عبده وعمر العبداللات.

وأحيى الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة الحفل الرئيسي المقام بمناسبة الزفاف.

وأقيم حفل الزفاف الرسمي بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية الملكي العامر وسط حضور مهيب.

وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وقدما عملا فنيا مشتركا من كلمات الشاعر صالح الشادي وألحان عمر العبدلات وتوزيع أيمن عبدالله.

وحضر الحفل المقام في قصر الحسينية أكثر من 1700 شخص من مختلف دول العالم، وتنقل الحدث المئات من وسائل الإعلام حول العالم.