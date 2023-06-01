العالم اليوم - ميدفيديف بالزي العسكري: يجب إبادة نظام كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 09:22 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الخميس، إنه "يجب إبادة نظام كييف".

وكان ميدفيديف يرتدي الزي العسكري خلال زيارته ساحة تدريب "برودبوي" العسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية، رفقة نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف.

وقال ميدفيديف: "يجب إبادة نظام كييف لأنه كعش للدبابير وإلا سيشكل تهديدا مستمرا من هناك".

وأضاف: "أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا اللتين تسيران في طريق الحرب مع روسيا".

وتابع: "خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي.. الإرهابيون يجب القضاء عليهم.. كما يجب الرد على الهجمات الإرهابية بأقسى ما يمكن".

وقبل أيام قليلة، كشف نائب رئيس مجلس الأمن وهو أيضا رئيس روسي سابق أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.