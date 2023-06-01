فرحة الشعب الأردنى بمشاهدة موكب ولى العهد وقرينته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسات "القاهرة الإخبارية"، سعادة وفرحة الجماهير الأردنية فى الشوارع أثناء توجه الأمير الحسين وقرينته إلى قصر الحسينية. وجرت مراسم حفل زفاف ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى والسعودية رجوة السيف فى العاصمة الأردنية "عمّان".

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