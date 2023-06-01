لقب جديد للعروس ومراسم أسطورية.. زفاف ولى عهد الأردن يخطف أنظار العالم

جدة - نرمين السيد - فرحة عارمة يعيشها الشارع الأردنى والعربى بمناسبة زفاف ولى عهد الأردن الأمير حسين على العروس رجوة خالد آل سيف، بحضور الملك عبدالله والملكة رانيا، فى قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان.





وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن حفل زفاف ولى عهد الأردن الأمير حسين، شهد الكثير من المشاهد المرتبطة بالحدث، بإضافة ختم جديد بوسم "نفرح" على جوازات القادمين إلى المملكة ابتهاجًا بالزفاف وترحيبًا بالقادمين إلى المملكة الأردنية، ويستخدم لهذا اليوم فقط.

واختتمت المراسم بتهنئة الديوان الملكى بعقد قران ولى العهد وإرادة ملكية بالإنعام بلقب أميرة على رجوة الحسين، وبلقب صاحبة السمو الملكى، ثم توجه العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.