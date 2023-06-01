الحسين يرتدي بذلة مستوحاة من تلك التي ارتداها الملك في قرانه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى قصر زهران لإتمام مراسم عقد قرانه على الآنسة رجوة آل سيف. وارتدى سمو ولي العهد الأمير الحسين بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها جلالة الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه. وصممت أكمام البذلة بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

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