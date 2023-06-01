الاحتلال الأمريكي يواصل نهب النفط السوري
واصلت قوات الاحتلال الأمريكي نهب النفط السوري، وأخرجت 49 صهريجاً خلال الساعات القليلة الماضية من آبار الجزيرة السورية والمنطقة الشرقية إلى إقليم شمال العراق عبر المعابر غير الشرعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، عن مصادر أهلية في ريف اليعربية، القول: إن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي على الحدود مع العراق 40 صهريجاً محملة بمادة النفط السوري المسروق باتجاه قواعدها في الأراضي العراقية.
وأضافت: إنه بعد ساعات أخرجت قوات الاحتلال 31 آلية بينها تسعة صهاريج وتسع ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة ترافقها ست مدرعات عسكرية أمريكية للحماية من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية باتجاه إقليم شمال العراق.
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