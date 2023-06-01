العالم اليوم - زفاف الحسين.. أغنية مشتركة بين محمد عبده وعمر العبداللات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 يونيو 2023 10:20 مساءً - أحيى الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، الحفل الرئيسي المقام بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني على الأميرة رجوة الحسين.

وقدم الفنانان حفلا رائعا ومميزا يليق بهذه المناسبة، وكما كشفت مصادر لموقع "دوت الخليج" في وقت سابق، فإن الفنانين سيقدمان عملا فنيا مشتركا.

العمل المشترك بين عبده والعبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وألحان عمر العبداللات وتوزيع أيمن عبدالله.

ونشر الفنان عمر العبدلات على قناته على اليوتيوب الأغنية مرفوقة بالكلمات:

كلمات الأغنية

عمـــان غـرّد جـــوّهـــا بالتلاحين وتـمـاوجـت جـبـال عـمـان غـنــوة

غـنـوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين والكل بارك والفرح صار نشوة

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یا حفید النبي یا حسین یا ابن عبدالله یا حبیب الشعب مبروك یا ابــن عبدالله

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دقـوا المهابيش وصبـوا القهوة ألف مبارك يا حسين ويا رجوه

دقـوا المهابيش وصبـوا القهوة ألف مبارك يا حسين ويا رجوه

بالعين بين الرمش والرمش يا حسين شفنا القمر ساطع وشفناه رجوه

بنت الكرم والجـود بنت العزيزين اخترتها وعـزالله اخترت نقوه

يا حسين يا نسل الكرام الميامين ياللي ممتلي عزوكرامة ونخوة

فيك الشرف ماهو من اليوم والحين والعز فيك وفيك للعز صهوة

جدك حسين اللي ملا السمع والعين وابوك عبدالله ولك الشعب عزوة

وأنت الفرح ما بين جمع المهنين يا اللي غـديت لكل الافراح غـنوه

عريسنا يـا بـدر بادي دامت لياليك السرور

عروسنا يا عطر نادي غلّب على كـل العطور

واخذتها و انتَ الموفّق حوريه مــن بلاد النور

اخذتها و انتَ الموفّق حوريه مــن بلاد النور

عريسنا يـا بـدر بادي دامــت لـياليك السرور

يمـيـنهـا جات بيميـنه بأسمى المعاني والشعور

يـا الله سألتك العطيّـة تجعل حيـاتهــم سـرور

وتعيشوا فيها بالسويّه عقبال من عندي حضور

الخاتمة صلينا على أحمد نـبـيـنا مـدى الـدهـور

هلي عليـهم يـالسعـادة بالورد وأنسام العبير

غني وهني وباركيهم وزفي الأميـرة للأمـير

عريسنا زيــن السجايا الـعـز والــقــدر الكبير

عروسنا سـت الصبايا كــأنها البــدر المنيــر

على الهون يا شمس المجره تخطي وباسم الله عـليكي

أمـيـرة حلا لـلـعـيـن قـره ويـا زين هالحـنـه بـايديكي

سليلة حسـب مهــره وحره كـل البهى والطيب فيكي

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