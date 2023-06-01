ولي العهد والأميرة رجوة في الموكب الأحمر إلى الحسينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 يونيو 2023 11:05 مساءً - دوت الخليج :- انطلق قبل قليل الموكب الأحمر الذي يقل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين من قصر الحسينية في طريقه إلى قصر الحسينية.

ويسيّر الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية. وفي عهد جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.

وتقل سمو ولي العهد والآنسة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت”. واستخدم جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.